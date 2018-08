O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Agosto de 2018 13:46 29. Agosto 2018 - 13:46

O governo japonês convocou nesta quarta-feira vários grandes grupos, incluindo as gigantes Boeing e Airbus, para discutir o desenvolvimento de carros voadores.

No entanto, os projetos apresentados nesta reunião por iniciativa do Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) do Japão mostram que este sonho não é algo de hoje para amanhã.

A iniciativa japonesa, que ainda é um pouco vaga, tem como objetivo definir um roteiro antes do final deste ano. Os potenciais participantes do projeto vêm da indústria da aviação (Airbus, Boeing, ANA e Japan Airlines), automotiva (Uber, Subaru) e tecnológica, como NEC.

Os carros voadores "poderiam resolver problemas de transporte em regiões isoladas ou montanhosas, ou no âmbito de operações de resgate em caso de desastre", disse Shinji Tokumasu, funcionário do METI.

"Organizamos essa reunião pública e privada para fazer prosperar uma nova indústria e que seja lucrativa", disse ele.

Entre os projetos apresentados nesta quarta-feira, a empresa Cartivator está preparando um voo de teste de seu veículo futurista pilotado "SkyDrive", para 2019.

Um dos objetivos desse grupo de jovens engenheiros, apoiados financeiramente pela construtora Toyota, é conseguir (com um desses dispositivos) acender a chama dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. E, no longo prazo, eles aspiram a construir seu veículo em série em 2027.

Dezenas de empresas de todo o mundo, incluindo muitas start-ups, estão trabalhando em dispositivos híbridos capazes de rodar nas estradas e a qualquer momento subir pelo ar.

Quanto às grandes marcas, a empresa Uber, com sua iniciativa "Elevate", pretende desobstruir o transporte urbano, e a Airbus, cujo veículo "Vahana" já fez seu primeiro voo em fevereiro, é muito ativa nessa questão. Por sua vez, o grupo industrial britânico Rolls-Royce também apresentou seu próprio projeto em julho.

O "Flyer", criado pela start-up Kitty Hawk e financiado pelo co-fundador do Google Larry Page, já recebe encomendas a serem confirmadas a partir de junho. "Flyer" evoca o nome do primeiro avião que voou na história em 1903, e Kitty Hawk, a área costeira dos Estados Unidos, onde aconteceu.

