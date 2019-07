A Suprema Corte do Peru suspendeu uma audiência no último minuto desta sexta-feira em que decidirá se liberta a líder da oposição, Keiko Fujimori, depois que um de seus juízes foi excluído do caso, informou o judiciário.

Jorge Castañeda, um dos cinco juízes do Supremo, decidiu desqualificar-se após a imprensa transmitir um áudio de sua conversa com o juiz demitido do Supremo Tribunal César Hinostroza, acusado de liderar uma rede de corrupção no sistema judicial.

O tribunal tem agora até 20 dias para emitir sua decisão.

Keiko, de 44 anos, ex-congressista e primogênita do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) - também preso - se encontra em presídio feminino desde 31 de outubro de 2018.

O Ministério Público a acusa de lavagem de dinheiro e recebimento de propina da construtora brasileira Odebrecht, em um escândalo que atinge quatro ex-presidente peruanos.

