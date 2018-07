O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá ajuda das Nações Unidas para combater a corrupção e promover o respeito aos direitos humanos no México.

O combate à corrupção, um mal crônico no México, foi uma das bandeiras de campanha de López Obrador, que planeja economizar bilhões de pesos do dinheiro público com a redução desta prática.

"A ONU vai nos ajudar, vai nos apoiar porque tem uma agência" de transparência e combate à corrupção, disse López Obrador ao lado de Marcelo Ebrard, futuro chanceler mexicano.

O respeito aos direitos humanos será o outro campo em que o futuro presidente buscará uma estreita colaboração com a ONU.

"Nos interessa que a ONU possa constatar que em nosso país serão respeitados os direitos humanos, que nunca mais se cometerão violações dos direitos humanos como (...) o triste e doloroso desaparecimento dos jovens de Ayotzinapa".

López Obrador se referia ao incidente ocorrido na noite de 26 de setembro de 2014, quando um grupo de 43 estudantes da escola rural de professores de Ayotzinapa, no estado de Guerrero, desapareceu após ser parado pela polícia da cidade de Iguala.

Segundo as investigações, os policiais entregaram os jovens a narcotraficantes, que executaram os estudantes e queimaram seus corpos.

López Obrador assume a presidência no dia 1º de dezembro, após vencer a eleição de 1º de julho com mais de 50% dos votos.

