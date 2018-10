O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 22:45 26. Outubro 2018 - 22:45

Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante o sexto e último informe de sua administração, no Palácio Nacional, no México, em 3 de setembro de 2018

O governo do México anunciou nesta sexta-feira um plano que oferece aos migrantes atenção médica, educação para seus filhos e acesso a um programa de emprego temporário enquanto permanecem nos estados de Chiapas e Oaxaca e solicitam refúgio.

"O governo de México está lançando o dia de hoje o plano 'Estás en tu casa'. Estando no México você poderá receber atenção médica e até mandar os seus filhos para a escola", disse o presidente Enrique Peña Nieto em um vídeo difundido através do Twitter.

O presidente detalhou que os requisitos para os migrantes que desejam entrar no plano é que se encontram nos estados de Chiapas e Oaxaca e que tenham solicitado refúgio no Instituto Nacional de Migração (INM).

"Este plano somente é para quem cumprir as leis mexicanas e é um primeiro passo a uma solução permanente para aqueles que tenham a condição de refugiado no México", disse.

Uma caravana com cerca 7.000 centro-americanos, a grande maioria hondurenhos, percorre o sul do México decididos a chegar aos Estados Unidos apesar das advertências do presidente desse país, Donald Trump, de que serão rejeitados.

Segundo dados da INM, outros 1.743 centro-americanos haviam solicitado refúgio após cruzar o México, particularmente menores de idade com suas mães e outras mulheres.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português