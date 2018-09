O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 19:18 28. Setembro 2018 - 19:18

Foto divulgada pela Presidência venezuelana mostrando o presidente Nicolas Maduro apresentando nova moeda no quadro de novas medidas econômicas, durante a transmissão de um programa de televisão no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, em 17 de agosto de 2018 AFP PHOTO - Venezuelan Presidency

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se despediu nesta sexta-feira (28) da Assembleia Geral das Nações Unidas assegurando que a sua participação foi "uma vitória total".

"Sucesso total", declarou o questionado presidente em um vídeo gravado em Nova York, a caminho do aeroporto, e publicado em sua conta no Twitter.

"A verdade da Venezuela foi ouvida", afirmou. "Vitória na ONU. Vitória total".

"A verdade dos nossos povos prevalecerá sempre sobre o ódio e a mentira", escreveu.

O presidente americano, Donald Trump, disse na quarta-feira na ONU que "todas as opções" estão abertas com relação à Venezuela, inclusive as mais fortes.

Maduro condenou, por sua vez, na assembleia "a agressão permanente" de Washington, mas disse a Trump que queria se reunir com ele e apertar sua mão.

Com um megafone, a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, participou na véspera de uma manifestação de venezuelanos em frente à ONU: "Continuaremos lutando pelos venezuelanos até que Maduro se vá!".

Seis países entraram em acordo esta semana na ONU para pedir à promotora do Tribunal Penal Internacional que investigue o governo Maduro por supostos crimes contra a humanidade.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou na quinta-feira uma resolução histórica sobre Venezuela na qual pede ao governo de Maduro que "aceite a ajuda humanitária" para solucionar os problemas de "falta de alimentos, remédios e equipamentos médicos".

