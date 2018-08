O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2018 20:59 15. Agosto 2018 - 20:59

Uma manifestante anti-governo participa de uma marcha pedindo a liberdade dos presos políticos em Manágua, no dia 15 de agosto de 2018

Milhares de pessoas marcharam nesta quarta-feira (15) em Manágua para pedir a liberdade dos detidos durante os protestos contra o governo, que deixaram mais de 300 mortos e 2.000 feridos desde abril.

"Liberdade, chega de presos", "Justiça", "Povo, una-se", gritavam os manifestantes segurando fotos dos detidos e bandeiras da Nicarágua.

A caminhada de 4,5 quilômetros no setor leste de Manágua foi convocada pela Aliança Cívica (organismos da sociedade civil) e apoiada por sindicatos empresariais, que chamaram seus filiados e funcionários para se juntarem à iniciativa.

A multidão avançava a passos rápidos pelos chamados bairros orientais, outrora redutos sandinistas contra a ditadura de Anastasio Somoza em 1979 e recentemente reprimidos no contexto dos protestos contra o presidente Daniel Ortega. Muitos dos participantes estavam com o rosto coberto por medo de represálias.

"Vá embora, vá embora", gritavam os presentes, exigindo a saída de Ortega e de sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, assinalados de corrupção, nepotismo e de instaurar uma ditadura.

"Prenderam muitas pessoas sem justificativa. O governo não tem argumento para deter civis pelo crime de expressar o que sentem", afirmou à AFP Tania González, de 26 anos.

Junto com a caminhada, ocorria nos tribunais o julgamento do líder camponês Medardo Mairena, acusado de terrorismo e crime organizado, entre outros.

Mairena foi levado ao tribunal com roupa da prisão, algemado, o cabelo bagunçado e visivelmente abatido, segundo uma foto do site oficial 19 Digital.

O líder camponês era um dos membros da mesa de diálogo, atualmente estagnada, entre o governo e a Aliança Cívica, com a mediação da Igreja Católica.

Os protestos começaram em 18 de abril contra uma reforma do seguro social, mas a violência derivou em uma demanda pela saída do presidente Daniel Ortega, há 11 anos no poder.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português