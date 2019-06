A Microsoft ofereceu, neste domingo, o primeiro vislumbre de um poderoso videogame que espera lançar no fim do ano que vem, como sucessor de seu Xbox.

O chefe da Xbox, Phil Spencer, apresentou o "Project Scarlett", como um Xbox de nova geração que dará aos criadores de jogos "o poder que necessitam para tornar realidade suas visões criativas", durante um evento com jornalistas anterior à abertura da Electronic Entertainment Expo (E3), o encontro da indústria dos videogames.

A nova Xbox deverá estar pronta para a temporada de Natal de 2020.

A Xbox luta no terreno dos videogames com a Sony, que trabalha em um novo PlayStation, enquanto ambos enfrentam mudanças no setor com o auge de videogames alojados em serviços de streaming a partir da nuvem.

A abertura da E3 coincide com a busca do Google de capitalizar essa tendência com seu novo serviço Stadia, que permite aos usuários acessarem jogos na nuvem a partir de qualquer dispositivo conectado.

No ano passado, a indústria de videogames gerou 135 bilhões de dólares no mundo todo, e 43,4 bilhões nos Estados Unidos.

