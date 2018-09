O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

09. Setembro 2018

Milhares de nicaragüenses participaram neste domingo da "marcha dos balões" para exigir a libertação dos "oresos políticos" e a saída do governo de Daniel Ortega, que desde abril é alvo de protestos reprimidos com violência.

Convocada pelos pais de centenas de manifestantes que estão presos por participar dos protestos - que já deixaram mais de 320 mortos -, a marcha saiu em Manágua com forte presença policial.

"Não temos medo, queremos a liberdade dos presos políticos e eleições antecipadas", disse à AFP a manifestante María José, de 57 anos.

Os opositores - jovens, adultos, crianças e idosos - marcharam pelas ruas levando balões azuis e brancos, as cores da bandeira nacional.

"Liberdade! O povo unido jamais será vencido!", gritou a multidão que percorreu vários quilômetros.

"O governo faz tantas coisas ruins que perdemos o medo, tanta injustiça nos deixa indignados", queixou-se à AFP Alba Jarquín, que foi ao protesto com seu filho em um carrinho de bebê enfeitado com a bandeira do país.

Os manifestantes acusam Ortega, um ex-guerrilheiro de 72 anos, há 11 no poder, de estabelecer, junto com sua mulher, a vice-presidente Rosario Murillo, uma ditadura marcada pelo nepotismo e pela corrupção.

Os protestos começaram em 18 de abril contra uma reforma fracassada do sistema previdenciário. Mais tarde, passaram a exigir a saída do presidente, devido ao desconforto causado pela violenta repressão do governo contra os manifestantes.

O governo, por sua vez, acusa os manifestantes de "golpe" e atribuiu a eles a morte de 198 pessoas aos protestos.

