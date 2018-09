O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Setembro de 2018

Mais de mil canadenses morreram aparentemente de overdose de opioides nos primeiros três meses deste ano, elevando para 8.000 o número de vítimas desde o início dessa crise, em 2016, informou a agência de saúde pública do país nesta terça-feira.

"Os últimos dados sugerem que a crise não está diminuindo", disse a agência em um comunicado.

"Queremos enfatizar que a atual crise não discrimina", afirmou. "Ela afeta pessoas de todas as classes sociais, faixas etárias e origens socioeconômicas. No entanto, é claro que certas populações e regiões são mais afetadas do que outras".

Historicamente, as mortes por overdose - principalmente do potente analgésico fentanil - concentravam-se entre os viciados em drogas.

Mas a crise agora está atingindo também pessoas que se tornaram dependentes de analgésicos prescritos antes de começarem a usar drogas ilícitas.

As províncias de Colúmbia Britânica e Alberta continuam sendo as mais atingidas, disse a agência.

A prescrição excessiva e as vendas ilícitas de analgésicos têm sido amplamente responsabilizadas pela crise de opioides que atinge a América do Norte.

No entanto, a Colúmbia Britânica alega que empresas farmacêuticas como a Purdue, fabricante do OxyContin, "enganaram prescritores e pacientes sobre os riscos e benefícios dos opioides", o que resultou em uma "epidemia de dependência".

