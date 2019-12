O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participa da cerimônia de inauguração do novo presidente da Argentina, Alberto Fernandez, no Congresso em Buenos Aires

O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu nesta quinta-feira o futuro embaixador argentino em Brasília, Daniel Scioli, para discutir o futuro encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández.

Scioli, que foi vice da Argentina entre 2003 e 2007, se reuniu com Mourão no Palácio do Planalto, uma mostra do recente progresso nas relações entre dois governos de tendências políticas antagônicas.

"Dialogamos sobre temas pendentes e encaminhamos a visita entre presidentes que será acertada através da chancelaria", anunciou Scioli, sem citar datas.

Bolsonaro e o peronista de centro esquerda Alberto Fernández mantiveram durante meses uma relação pouco amistosa.

O presidente não parabenizou Fernández após sua vitória eleitoral em outubro e alertou desde o início que não compareceria à sua posse, e que o Brasil enviaria apenas um ministro ou o embaixador em Buenos Aires.

Mas, no último minuto, decidiu enviar Mourão "para avaliar o relacionamento com a Argentina, especialmente em aspectos comerciais".

Na terça-feira, Bolsonaro disse estar "torcendo para a Argentina dar certo, apesar de os números dizerem que vão ter mais dificuldade do que nós".

Na quarta, Bolsonaro convidou Fernández para visitar Brasília.

"Se ele quiser nos visitar, estou à disposição. Está convidado, se quiser visitar o Brasil, será motivo de satisfação".

