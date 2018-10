O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Mulher recupera objetos perto de uma escola destruída no final de semana no Haiti por um terremoto

O número de mortos pelo terremoto que atingiu o noroeste do Haiti durante o final de semana aumentou para 17, com cerca de 350 feridos, informou o Ministério do Interior nesta terça-feira (9).

Nove pessoas morreram na cidade costeira de Port-de-Paix, o povoado mais próximo ao epicentro.

Mais sete morreram em Gros-Morne, que fica a 50 quilômetros a sudeste e mais uma na cidade de Saint-Louis du Nord, indicou o ministério.

A equipe de emergência enviada à área do incidente afirmou que cerca de 7.800 casas foram destruídas ou danificadas no terremoto 5,9 graus de magnitude, de acordo com as autoridades.

No Haiti, o país mais pobre da América Latina e do Caribe, com regulamentos de construção que muitas vezes não são respeitados, um tremor de intensidade moderada pode resultar em mortes e construções afetadas.

O departamento do Noroeste, onde Port-de-Paix está localizado, é a pior parte do Haiti, com muitas áreas isoladas devido ao péssimo estado das estradas.

O tremor e seus vários abalos secundários foram sentidos até mesmo em Porto Príncipe, onde o medo entre os cidadãos se expandiu, já que ainda se lembram do terremoto de 2010 que causou 200.000 mortes.

