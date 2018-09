O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

25 de Setembro de 2018

No interior do quadrado, o ponto branco corresponde ao robô Opportunity nesta imagem gravada por um satélite da Nasa em 20 de setembro de 2018.

Um pequeno ponto branco em meio a uma cratera do chamado Vale da Perseverança visto de um satélite a 267 km de Marte: o robô Opportunity foi localizado, mas não se comunica desde 10 de junho passado.

A Nasa anunciou nesta terça-feira que a câmera de alta resolução de seu satélite Mars Reconnaissance Orbiter conseguiu fotografar em 20 de setembro o local onde o Opportunity hiberna desde a gigantesca tormenta de poeira de junho, que cobriu todo o planeta durante meses.

Sem os raios solares para alimentar suas baterias, devido ao bloqueio da poeira, o Opportunity entrou em hibernação.

Os engenheiros da Nasa esperavam que as baterias mantivessem um mínimo de energia para despertar o robô assim que a tormenta se dissipasse, mas ela se foi e ainda não conseguiram manter contato com o "Oppy", considerado durante muito tempo imortal porque sua missão, iniciada em 2004, era prevista para apenas 90 dias.

Em 31 de agosto passado, a Nasa se deu um prazo até meados de outubro para restabelecer as comunicações, além do qual a missão do robô será oficialmente concluída.

