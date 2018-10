O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Outubro de 2018 0:31 22. Outubro 2018 - 00:31

Uma segunda caravana, de quase mil hondurenhos, iniciou neste domingo na Guatemala uma travessia a pé até a fronteira com o México, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos, seguindo o exemplo de uma caravana que já está em solo mexicano, informaram a imprensa local e a polícia.

A longa fila de hondurenhos saiu do povoado de Esquipulas, onde pernoitou no sábado após entrar na Guatemala pelo posto fronteiriço de Agua Caliente, mostram imagens divulgadas no Twitter pela emissora de rádio Emisoras Unidas.

Uma fonte da polícia da Guatemala que pediu para não ser identificada confirmou a veracidade das imagens e informou que o grupo reuniria cerca de mil pessoas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português