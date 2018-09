O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Setembro de 2018 16:49 12. Setembro 2018 - 16:49

Um homem em cada cinco e uma mulher em cada seis no mundo terá câncer, enquanto um em cada oito homens e uma em cada 11 mulheres morrerão devido à doença, de acordo com dados apresentados nesta quarta-feira pela OMS.

O câncer continua a progredir de maneira "alarmante" no mundo, com 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de óbitos esperados para 2018, segundo dados publicados pelo Centro Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC), subordinado à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em comparação, em 2012, quando os cânceres cutâneos, exceto o melanoma, não foram levados em consideração, foram detectados 14 milhões de novos casos (17 milhões em 2018, se esses tipos também forem excluídos).

O câncer de pulmão é de longe o mais mortífero, com 1,8 milhão de mortes estimadas para este ano no mundo (18,4% do total), à frente do câncer colorretal (881.000 mortes, 9,2% do total), de estômago (783.000) e fígado (782.000), de acordo com dados estabelecidos para 36 tipos de câncer em 185 países.

