A epidemia de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) continua sendo uma emergência internacional, decidiu a Organização Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira, após o reaparecimento de casos no leste do país.

"O comitê [de emergência] concordou que, embora o risco de o Ebola se espalhar internacionalmente seja baixo, essa situação ainda constitui uma emergência internacional de saúde e requer coordenação e apoio internacionais", anunciou a OMS em um tuíte ao final de uma reunião de especialistas.

Os especialistas também recomendam "estender o uso da vacina entre populações de alto risco, sendo a vacinação a melhor ferramenta de saúde pública para prevenir e controlar a disseminação" do vírus.

A República Democrática do Congo e a OMS estavam prestes a anunciar oficialmente o fim da epidemia na segunda-feira, encorajadas pela ausência de novos casos e pela saída do último paciente de um centro de tratamento de Ebola em Beni (leste).

Mas suas esperanças foram frustradas pelo anúncio na sexta-feira da morte de um homem de 26 anos em território de Beni, um dos epicentros da epidemia que já matou 2.276 vidas desde 1 de agosto de 2018.

"Atualmente, existem três casos, duas pessoas morreram e uma está viva", disse uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, Margaret Harris, durante uma entrevista coletiva online.

A República Democrática do Congo agora deve esperar 42 dias (o dobro da duração máxima da incubação) sem novos casos para declarar o fim desta décima epidemia em seu território.

