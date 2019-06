Dados e mapa da propagação do vírus Ebola da República Democrática do Congo para Uganda

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira uma reunião de seu comitê de emergência em 14 de junho, após a propagação do vírus ebola da República Democrática do Congo para Uganda, onde uma criança morreu em decorrência da doença.

"O comitê se reunirá em 14 de junho para determinar se a epidemia é uma emergência internacional de saúde", como fez em 2014 para a epidemia de ebola na África do Oeste e em 2016 para o vírus zika na América Latina, "e quais recomendações devem ser feitas", disse a OMS em comunicado à imprensa.

Esta é a terceira reunião do comitê de emergência da OMS desde o começo da epidemia, em agosto passado.

A decisão final, no entanto, depende do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esta décima epidemia de ebola na RDC foi declarada em 1º de agosto em Mangina, na província de Kivu do Norte, no leste do país. Mas agora houve casos em Uganda, onde um menino de cinco anos morreu devido à doença.

