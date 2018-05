O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Maio de 2018 22:12 22. Maio 2018 - 22:12

Imagem de quatro pélvis humanas enfiadas em um pau de madeira, um dos muitos vestígios ósseis encontrados no sítio dinamarquês Alken Enge

Milhares de fragmentos ósseos de homens adultos e jovens mortos em uma batalha sangrenta há 2.000 anos foram encontrados em uma jazida de carvão na Dinamarca, fornecendo novas evidências sobre os modos e costumes dos povos germânicos da época, considerados "bárbaros" pelos romanos.

Não há nenhum registro escrito dessa batalha e ignora-se onde teria ocorrido. Especialistas, que publicaram os resultados de suas pesquisas na segunda-feira na revista científica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), exumaram em uma região de pradarias úmidas de 75 hectares (750 mil metros quadrados) uma grande quantidade de ossos de homens, que visivelmente foram mortos de forma violenta e, atirados na jazida durante vários meses, alguns deles transformados em troféus.

Quatro pélvis, por exemplo, foram encontradas espetadas em um pau de madeira, o que sugere um misterioso ritual pós-batalha.

Ossos de pelo menos 82 pessoas foram identificados em Alken Enge, na península dinamarquesa de Jutland, em campanhas arqueológicas realizadas entre 2009 e 2014.

É a descoberta mais antiga de "um grande contingente de combatentes de um exército vencido no primeiro século da nossa era", anunciaram os pesquisadores.

- Excepcionalmente bem conservados -

"Os ossos estão excepcionalmente bem conservados", disse à AFP Mette Løvschal, do departamento de arqueologia da Universidade de Aarhus.

"Vemos coisas que não se veem normalmente, como marcas de mordidas de animais ou marcas de arma branca. É pouco habitual", destacou a pesquisadora.

Os arqueólogos encontraram mais de 2.300 vestígios ósseos enterrados na turfa - tipo de carvão mineral - e em sedimentos do lago que, segundo datações de carbono, seriam do ano 2 antes de Cristo ao 54 da nossa era.

Naquela época, os exércitos romanos estavam invadindo o norte da Europa e no ano 7 sofreram uma grave derrota em que milhares de soldados morreram pelas mãos das tribos germânicas.

"Nos anos seguintes, os romanos lançaram incursões militares na Germânia para castigar os bárbaros após essa enorme derrota", explica Mette Løvschal.

"Acreditamos que os restos descobertos são o resultado de uma dessas expedições de castigo".

- Banquete para os lobos -

Os ossos parecem proceder de uma população relativamente heterogênea, explica a pesquisadora, já que alguns deles tinham entre 13 e 14 anos, enquanto outros teriam de 40 a 60 no momento da sua morte. Estima-se que 380 homens tenham morrido em combate naquele local.

"Não parece que tiveram muitos traumatismos tratados anteriormente", ressalta Mette Løvschal. "É possível que não tivessem experiência prévia de combate".

Seus ossos fornecem informação sobre como eram travados os combates corpo a corpo: os golpes das armas se concentram em seu lado direito e os ferimentos raramente se encontram no centro do corpo, talvez porque os guerreiros usassem um escudo no braço esquerdo.

As marcas de mordidas de lobos e de hienas nos ossos sugerem que os corpos permaneceram entre seis e doze meses no campo de batalha - que ainda não foi encontrado -, e parece que foram em seguida jogados na turfa, depois de desprovidos de seus objetos pessoais.

- Perguntas que surgem -

A reconstituição dos eventos que os pesquisadores apresentam é forçosamente parcial e ainda há muitas perguntas a responder. Quem combateu exatamente naquele dia? Realmente se tratou de uma expedição de punição romana ou foi uma batalha entre duas tribos locais?

Qual o sentido das pélvis inseridas em um pau de madeira?

"Essas quatro pélvis em um pau poderiam ter uma conotação de humilhação sexual", sugere Mette Løvschal. "Também tem um lado muito agressivo. É muito difícil saber quem a fez".

Os arqueólogos descobriram, ainda, uma mudança reveladora na geografia da região após o combate: durante muito tempo, o local foi uma pradaria pastoril, coberta por terras cultivadas, bosques e campos, mas nos 800 anos que se seguiram à batalha, mudou drasticamente e se tornou uma paisagem de floresta densa.

"Isto sugere que esse evento teve grande impacto nas pessoas que viviam ali", explica a especialista. "Foi um trauma de grande proporção para a comunidade".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português