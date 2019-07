O líder opositor e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, durante protesto em Caracas no dia 5 de julho de 2019.

Na ofensiva para tirar o presidente Nicolás Maduro do poder, o Parlamento, de maioria opositora, aprovará em uma segunda discussão o reingresso da Venezuela no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar), anunciou neste domingo o líder do parlamento, Juan Guaidó.

"Vamos avançar em todos os terrenos de luta. Temos o legítimo direito de construir as capacidades e alianças internacionais necessárias para proteger e defender o povo e nossa soberania. Cumpridos os passos requeridos, a Assembleia Nacional aprovará o Tiar", escreveu Guaidó no Twitter.

A Venezuela deixou o Tiar há seis anos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram