O presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciou, nesta quinta-feira (13), uma profunda reforma ministerial que afeta seis pastas, após a queda no índice de aprovação de seu governo.

Nessa dança das cadeiras, quatros ministros saem do gabinete, enquanto dois apenas mudaram de ministérios.

O Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, passa a ser comandado pelo advogado Teodoro Ribera no lugar de Roberto Ampuero.

Alfredo Moreno deixa Desenvolvimento Social e assume Obras Públicas (MOP), enquanto Juan Andrés Fontaine sai do MOP para comandar a Economia.

Piñera também anunciou alterações nas pastas de Saúde e Energia.

Nesse mesmo dia, foi divulgada a sondagem feita pelo mais prestigioso instituto de pesquisa do país, o CEP, que mostrou uma queda de 12 pontos em sua popularidade.

"Quero compartilhar com todos meus compatriotas algumas mudanças no Gabinete que considero necessárias para esta nova etapa que nosso país vive", declarou Piñera, após uma breve cerimônia de posse que colocou fim a dias de especulações na imprensa.

Apesar dos intensos rumores e da pressão da oposição, Piñera optou por deixar intacto o chamado "Comitê Político" de seu gabinete. O órgão é formado pelos titulares da Fazenda, da Secretaria Geral do Governo e a da Presidência.

A reforma - segunda em seu governo - acontece 15 meses depois da chegada deste presidente conservador ao poder, após ganhar sua segunda presidência para suceder à socialista Michelle Bachelet.

Depois de um bom primeiro ano, no qual a economia chilena se expandiu 4%, o início do segundo ano de governo foi mais turbulento, com a desaceleração da economia em um contexto internacional incerto e marcado por conflitos sociais - entre eles, uma greve de professores que já dura quase duas semanas.

