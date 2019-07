Autoridades mexicanas resgataram, nesta quarta-feira (3), 25 pessoas que eram mantidas em cativeiro na zona urbana de Cancún, na região do Caribe, em um incidente causado pela briga entre dois sócios de um estabelecimento comercial - apontam as primeiras investigações.

"Foram resgatadas em bom estado de saúde 25 pessoas privadas da liberdade (...) Mais tarde, a Procuradoria dará detalhes", disse Alberto Capella, chefe de Polícia do estado de Quintana Roo, onde fica Cancún, em sua conta no Twitter.

As primeiras investigações apontam que o sequestro resultou de diferenças entre os dois sócios de um negócio. Um deles é acusado de falta de pagamento e de maus-tratos pelos funcionários.

A Procuradoria informou que desconhecidos chegaram a bordo de duas caminhonetes a um imóvel localizado na avenida Santa Fé, no sudoeste de Cancún. Lá funciona um escritório dedicado à venda por telefone de locais de veraneio.

Na sequência, os indivíduos saíram do local com os empregados, "sem que houvesse sinais de violência, ou a presença de armas", relatou a Procuradoria, no Twitter.

Os supostos sequestradores levaram três automóveis e uma moto das pessoas que trabalham no escritório, acrescentou o órgão.

Consultado sobre a situação, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que o episódio não está relacionado com gangues, mas com dois grupos que "estão em disputa".

"São diferenças entre duas organizações não necessariamente criminosas, de acordo com o que me informam. Claro, não são métodos adequados para resolver diferenças", acrescentou o presidente em sua entrevista coletiva matinal.

O local do incidente fica a cerca de 15 quilômetros da zona hoteleira de Cancún, que recebe todo o ano milhões de turistas, principalmente de Estados Unidos, Canadá e Europa.

Há pouco mais de dois anos, a região registra um aumento da violência, em geral associada à operação de grupos de traficantes de drogas.

