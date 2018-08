O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Agosto de 2018 22:42 09. Agosto 2018 - 22:42

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, se reunirá com altos funcionários do setor em Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, para fortalecer os laços com a região

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, vai visitar na semana que vem Brasil, Argentina, Chile e Colômbia em sua primeira viagem à América do Sul desde que assumiu o cargo, em 2017, informou o Pentágono nesta quinta-feira (9).

Mattis partirá no domingo, 12, em uma viagem visando fortalecer os laços com a região, informou o Departamento de Defesa em um comunicado, no qual destaca que a Casa Branca declarou 2018 o Ano das Américas.

Mattis vai começar a viagem pelo Brasil, onde se reunirá com altos funcionários e líderes do setor da Defesa. Ele tem previsto visitar Brasília e Rio de Janeiro na segunda e na terça-feira.

Depois, seguirá para a Argentina, onde também tem programado reunir-se com altos funcionários para analisar temas da defesa de interesse mútuo.

Sua terceira escala será o Chile, onde prevê trocar perspectivas estratégicas com funcionários de primeiro escalão.

Na Colômbia, onde encerrará sua viagem, Mattis se reunirá com integrantes do governo do recém-empossado presidente Iván Duque, que assumiu o cargo na terça-feira.

Secretário de Defesa desde o início do governo de Donald Trump, em 2017, foi fuzileiro naval, com mais de quatro décadas de experiência e missões no Iraque e Afeganistão, entre outros.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português