Soldados americanos pintarão muro na fronteira com o México "para melhorar sua aparência estética"

A pedido do governo, soldados americanos pintarão um muro na fronteira com o México "para melhorar sua aparência estética", disse o Departamento de Segurança Interior (DHS) dos Estados Unidos.

Em um e-mail dirigido na quarta-feira ao Congresso, o DHS, que se ocupa dos assuntos fronteiriços, disse que os militares se ocuparão durante as próximas quatro semanas de pintar uma seção do muro na Califórnia com o "objetivo primário" de melhorar seu aspecto.

O DHS não especificou de cor será pintado, mas ressaltou que "poderia existir mn benefício operacional" a partir desta iniciativa. O muro, em grande parte de sua superfície - e onde não sofreu intervenção com pintura em aerosol por artistas, e manifestantes, tem a cor cinza do aço ou o vermelho característico da oxidação do metal.

Em uma parte do muro no Arizona, o DHS informou no e-mail que a pintura ajudou a detectar "táticas de camuflagem" usadas pelos migrantes que cruzam a fronteira de modo irregular na tentativa de se esconder.

