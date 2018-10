O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Outubro de 2018 11:10 02. Outubro 2018 - 11:10

O americano Arthur Ashkin, o francês Gérard Mourou e a canadense Donnna Strickland são os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2018, por suas pesquisas sobre o laser, que permitiram desenvolver ferramentas utilizadas na indústria e na medicina

Ashkin ficará com metade do prêmio, enquanto Mourou e Strickland dividirão a outra metade, anunciou o júri do prêmio em Estocolmo.

