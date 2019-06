O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que uma nova disposição do acordo com o México sobre migração precisará da aprovação do Legislativo do país, e alertou que, se isso não acontecer, vai impor tarifas ao vizinho.

Trump não revelou mais detalhes sobre a disposição, mas disse que a tornará pública "em um futuro não muito distante e que precisará do voto do corpo legislativo do México".

"Não antecipamos um problema com a votação, mas se por alguma razão não chegar, as tarifas se restabelecerão", tuitou o mandatário.

O poder legislativo mexicano funciona em uma congresso bicameral. O Morena, o partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, tem maioria absoluta na Câmara dos Deputados, mas não no Senado.

Trump referiu-se pela primeira vez a essa disposição no domingo à noite em um tuíte no qual defendeu um acordo com o México.

