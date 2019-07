O Twitter começou nesta terça-feira a filtrar conteúdos inapropriados baseados na religião, como parte de seu esforço por evitar os discursos de ódio.

Em uma atualização de sua política, o Twitter anunciou que retiraria a "linguagem desumanizadora" dirigida a grupos religiosos concretos.

"Após meses de conversas e comentários do público, de especialistas externos e da nossa própria equipe, estamos ampliando nossas regras contra as condutas de ódio para incluir a linguagem que desumaniza outros baseando-se em sua religião", escreveu a equipe de segurança do Twitter, que mostrou como exemplos a ser retirados a descrição de membros de alguma religião como "repugnantes" ou "animais sujos".

A rede social eliminará esse tipo de tuítes quando forem denunciados. As mensagens escritas antes da atualização que violem a nova regra também serão retiradas, mas as contas de origem não serão suspensas.

Tanto o Twitter como outras redes sociais vêm testando diferentes formas de eliminar conteúdos ofensivos e de ódio enquanto as plataformas permanecem abertas.

Os serviços digitais também enfrentaram acusações de que as restrições podem acabar com algumas opiniões políticas.

No mês passado, o Twitter anunciou que adicionaria hashtags de advertência aos tuítes de autoridades e políticos que não cumprissem suas regras, um movimento que poderia afetar o alto volume de postagens do presidente americano, Donald Trump.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias