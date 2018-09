O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Setembro de 2018 19:15 18. Setembro 2018 - 19:15

O Twitter esta disposto a voltar atrás depois de provocar o descontentamento de seus usuários há dois anos, quando mudou seu algoritmo para que vissem as mensagens mais destacadas em sua timeline, rompendo a ordem cronológica em que apareciam antes.

A rede social de mensagens de até 280 caracteres "trabalha em novas formas de dar a vocês mais controle sobre sua timeline", informou a empresa a seus usuários em uma série de mensagens na segunda-feira à noite.

Agora o Twitter deixará que seus usuários vejam sua timeline de acordo com suas preferências: as mensagens poderão ser mostradas por ordem estritamente cronológica, ou através do algoritmo que seleciona e põe em destaque os "melhores" tuítes, seguindo o modelo do Facebook.

Esta opção será oferecida a partir das próximas semanas, informou a rede social.

A novidade introduzida há dois anos permitiu ao Twitter ser "mais pertinente e prático", afirmou a empresa, com sede em San Francisco. A rede social apontou, no entanto, que também leva em conta "as reações dos usuários" adeptos ao antigo modo de funcionamento cronológico.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português