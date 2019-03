Os usuários reclamavam no Twitter de não conseguir acessar ou de ter acesso limitado ao Facebook e ao Instagram

Uma falha de origem desconhecida impediu, nesta quarta-feira, o acesso ao Facebook e ao Instagram em várias partes do mundo.

"Temos conhecimento de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar os aplicativos do Facebook. Estamos trabalhando para resolver o problema o quanto antes", disse o grupo em um tuíte publicado às 17H30 GMT (14H30 em Brasília).

O Facebook também indicou que a falha não estava relacionada com um ciberataque do tipo "DDoS", como são conhecidos os Ataques Distribuídos de Negação de Serviço, que sobrecarregam os servidores com uma alta demanda de conexões.

Segundo o site especializado downdetector.com, os problemas eram mais perceptíveis na América do Norte e na Europa, mas usuários de outras regiões também deram conta da falha.

A rede social, com 2,3 bilhões de usuários ativos, registrou uma falha notável em novembro, atribuída a um "problema do servidor", e uma em setembro, atribuída a "problemas de rede".

