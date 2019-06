Bandeira do Canadá

A Venezuela fechará seus consulados em Vancouver, Toronto e Montreal e vai restringir à sua embaixada em Ottawa toda a atividade diplomática neste país, em resposta ao fechamento temporário da embaixada do Canadá em Caracas - anunciou a Chancelaria no sábado (8).

"A decisão" do Canadá "de fechar temporariamente sua embaixada em Caracas, longe de se tratar de um assunto administrativo, é uma decisão política que reflete a hostilidade crescente desse governo em relação à Venezuela", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano.

"Em apego ao princípio de reciprocidade", segundo o documento, Caracas "deixará de prestar serviços temporariamente nos consulados gerais em Vancouver, Toronto e Montreal" e "todas as funções da diplomacia venezuelana no Canadá se concentrarão na sede de sua embaixada em Ottawa".

No domingo, o Canadá informou que fecharia de maneira temporária sua embaixada na Venezuela, acusando o governo de Nicolás Maduro de se negar a acreditar diplomatas críticos de sua gestão.

A chanceler canadense, Chrystia Freeland, disse que "o regime (de Maduro) tomou medidas para limitar a capacidade das embaixadas estrangeiras para funcionar na Venezuela, particularmente aquelas que defendem a restauração da democracia".

