Agência de notícias alemã DPA informa morte de fotógrafo sírio perto da cidade de Hama

Um fotógrafo sírio da agência de notícias alemã DPA morreu, nesta quarta-feira (4), em um bombardeio perto de Hama, uma cidade no centro da Síria onde rebeldes e forças governamentais estão em confronto, anunciou a agência.

“Nosso fotógrafo Anas Alkharboutli, que documentou a guerra civil na Síria com uma linguagem visual única, morreu em um bombardeio aéreo perto da cidade síria de Hama, indicou a agência.

“Anas tinha apenas 32 anos”, acrescentou, revelando que ele se juntou à agência alemã em 2017.

“Todos na DPA estão chocados e profundamente tristes com a morte de Anas Alkharboutli. Ele sempre será um modelo a ser seguido no nosso trabalho”, destacou o editor-chefe da agência, Sven Gösmann.

Alkharboutli recebeu, entre outras honrarias, o prestigioso prêmio Bayeux para correspondentes de guerra na categoria jovem jornalista em 2020 e o prêmio do concurso Sony World na categoria esportes em 2021.

Os combates no norte da Síria deixaram mais de 700 pessoas mortas desde o início de uma ofensiva de grupos rebeldes contra as forças do governo em 27 de novembro, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Os rebeldes lançaram a ofensiva contra Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, e avançaram em direção a Hama, onde estão envolvidos em combates pesados com as forças do governo.

Ali Haj Sleiman, um jornalista que estava com Alkharboutli, disse à AFP que eles viram aviões sobrevoando a região de Morek, onde estavam reunidos com outros colegas perto de Hama.

“Ouvimos um barulho muito alto e começamos a correr. Então, a onda de choque da explosão me jogou no chão (…) Anas foi jogado para o outro lado”, disse ele.

Após o ataque, “encontrei Anas deitado em uma poça de sangue (…) Ele havia perdido as pernas (…) Ele morreu na ambulância antes de chegar ao hospital”, prosseguiu.

Anas Alkharboutli foi enterrado no mesmo dia em Idlib, uma cidade ao norte de Hama.

Mais três jornalistas locais foram mortos desde o início da ofensiva na Síria, de acordo com as autoridades do reduto rebelde de Idlib.

