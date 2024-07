Ainda não tenho nome para presidir BC, vou escolher na hora certa, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que ainda não tem um nome para indicar à presidência do Banco Central, ressaltando que não há um momento definido para a escolha.

Em entrevista à Record TV, Lula disse que “tem muita gente boa” que poderia substituir o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, que tem mandato até dezembro. Segundo ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será consultado sobre o assunto.

“Vou escolher a pessoa na hora certa, na hora que tiver o nome correto vou chamar Haddad e vamos debater. Não tem tempo certo, não tem nome certo, tem muita gente boa”, disse.

Na entrevista, o presidente afirmou saber da responsabilidade do presidente do BC e enfatizou que o governo, por meio do Conselho Monetário Nacional, optou por manter a meta de inflação em 3%.

O presidente destacou dados positivos de inflação e outros indicadores econômicos antes de afirmar que “a única coisa que não está controlada no Brasil é a taxa de juros”.

A sucessão ao comando da autoridade monetária é acompanhada de perto por agentes de mercado já que são recorrentes as críticas de Lula a Campos Neto, ao próprio BC e ao modelo de autonomia operacional da autarquia.

A partir de 2025, o governo contará com maioria de indicados no Comitê de Política Monetária, responsável pela definição da taxa básica de juros no país, atualmente em 10,50% ao ano.