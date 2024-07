Alcaraz domina e derrota Djokovic, mantendo o título de Wimbledon

Por Shrivathsa Sridhar

LONDRES (Reuters) – Carlos Alcaraz, da Espanha, teve um desempenho absolutamente implacável e derrotou o sérvio Novak Djokovic por 6-2, 6-2 e 7-6(4), em uma revanche da final de Wimbledon do ano passado, defendendo com sucesso seu título neste domingo.

Alcaraz tem agora quatro troféus de Grand Slam com um registro perfeito em finais importantes, após suas duas vitórias em Wimbledon, no Aberto dos Estados Unidos em 2022 e no Aberto da França no mês passado.

A derrota tirou de Djokovic o 25º título de Grand Slam, para ultrapassar Margaret Court na lista de todos os tempos e também igualar a conquista de oito títulos individuais masculinos do suíço Roger Federer em Wimbledon.

“É um sonho para mim ganhar este troféu”, disse Alcaraz, que se tornou o 9º homem a manter o título de Wimbledon na era profissional.

“Em uma entrevista, quando eu tinha 11 ou 12 anos, falei que meu sonho era vencer Wimbledon, então estou repetindo meu sonho. Quero continuar, mas é uma sensação ótima jogar nesta quadra linda e erguer esse troféu incrível.”

“Este é o torneio mais lindo, a quadra mais linda e o troféu mais lindo.”

A vitória fez de Alcaraz o sexto homem na era profissional a conquistar os títulos de Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano, juntando-se a Rod Laver, Bjorn Borg, Rafa Nadal, Federer e Djokovic.

“É uma grande honra para mim fazer parte daqueles jogadores que conquistaram Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano. Eles são grandes campeões”, disse Alcaraz.

“Ainda não me considero um campeão, não como eles, mas vou continuar construindo meu caminho, minha jornada.”

Djokovic não escondeu a decepção, mas fez questão de elogiar Alcaraz.

“Obviamente não é o resultado que eu queria e, especialmente nos primeiros sets, o nível do tênis não estava à altura do meu lado”, lamentou Djokovic.

“Mas Carlos tem crédito por ter jogado um tênis completo. Do fundo da quadra, no saque, ele acertou tudo hoje. Tentei empurrá-lo e salvei três match points, prolonguei um pouco a partida, mas não era para ser realmente”, acrescentou. “Ele foi um vencedor absolutamente merecido hoje, parabéns a ele pelo tênis incrível.”