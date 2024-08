Ambev tem lucro de R$2,45 bi no 2º tri

2 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – A Ambev encerrou o segundo trimestre com queda de 5,6% no lucro líquido sobre o desempenho de um ano antes, a 2,45 bilhões de reais, impactada em parte por efeitos fiscais no Brasil, enquanto o volume vendido teve leve alta de 0,4%.

A maior cervejaria da América Latina teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 5,81 bilhões de reais de abril ao final de junho, 10,2% maior que o resultado do segundo trimestre de 2023.

O desempenho marcou o décimo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos do Ebitda ajustado, afirmou a Ambev.

A receita líquida avançou 6,1%, a 20 bilhões de reais, beneficiada por aumentos de preços e estratégia da empresa de dar mais ênfase em marcas “premium”.

“Nossas marcas premium/super premium e core plus cresceram dois dígitos em volume, enquanto o segmento core permaneceu resiliente, com crescimento de um dígito baixo, e o segmento value caiu, representando agora menos de 2% de nossos volumes totais”, afirmou a companhia no balanço sobre as operações de cerveja no Brasil.

Segundo a Ambev, no Brasil as vendas de cerveja subiram 2,9% e a receita líquida cresceu 6,9%, a 9,3 bilhões de reais.

O resultado da companhia ainda foi ajudado por um cenário de commodities mais favorável, que ajudou o custo por hectolitro (CPV) a cair 1,2% no período.