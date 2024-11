Ameaças falsas de bomba ligadas à Rússia fecham brevemente locais de votação na Geórgia

Por Tim Reid e Sarah N. Lynch

ATLANTA (Reuters) – Pelo menos dois locais de votação na Geórgia, Estado cruciais para a definição das eleições norte-americanas, foram esvaziados brevemente nesta terça-feira após ameaças falsas de bomba que as autoridades eleitorais do Estado atribuíram a agentes russos.

As ameaças, que foram consideradas sem credibilidade, fizeram com que dois locais de votação no condado de Fulton, Geórgia, fossem esvaziados. Ambos reabriram após cerca de 30 minutos, disseram os funcionários, e o condado está buscando uma ordem judicial para estender o horário de votação desses locais além do prazo estadual das 19h.

O secretário de Estado republicano da Geórgia, Brad Raffensperger, disse que a interferência russa estava por trás dos boatos de bomba do Dia da Eleição.

“Eles estão aprontando, parece. Eles não querem que tenhamos uma eleição limpa, justa e precisa, e se puderem nos fazer lutar entre nós, podem ver nisso uma vitória”, disse Raffensperger a jornalistas.

A embaixada russa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em comunicado, o FBI disse estar ciente de ameaças sem credibilidade de bomba a locais de votação em vários Estados, muitas delas originadas de domínios de e-mail russos.

Só a Geórgia recebeu mais de duas dúzias de ameaças de bomba falsas no dia das eleições, a maioria das quais no Condado de Fulton, disse um funcionário do FBI.

(Reportagem de Tim Reid e Rich McKay em Atlanta e Sarah N. Lynch em Washington)