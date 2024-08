Amorim diz que não há “visão clara” sobre resultados na Venezuela por falta de atas

(Reuters) – O embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, disse nesta seta-feira que até hoje não se tem uma “visão clara” sobre o resultado das eleições nas Venezuela devido à falta de divulgação das atas eleitorais.

Amorim acrescentou, em entrevista à CNN Brasil, que não é possível fazer um reconhecimento oficial da vitória declarada do presidente Nicolás Maduro devido à falta da divulgação completa dos dados das seções eleitorais.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamou Maduro, que está no poder desde 2013, como vencedor da eleição, mas a oposição afirma que sua contagem de cerca de 90% dos votos mostra González com mais do que o dobro do apoio em relação ao atual mandatário — patamar similar ao apontado por pesquisas independentes que foram conduzidas antes da eleição.

“Precisamos conversar com o próprio CNE, com os outros atores e ter uma noção mais clara do que aconteceu, porque a verdade é que até hoje nós não temos essa visão clara porque as atas não foram distribuídas conforme se esperava que fossem”, disse Amorim.

“Por outro lado, os dados da oposição são dados informais, alguns deles baseados até em mecanismos de contagem rápida, ‘exit polls’, boca de urna. Então é uma coisa que teria que ser mais bem estudada e averiguada”, acrescentou.