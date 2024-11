Antes das eleições dos EUA, advogados duelam por acusações de violação de ética

Por Luc Cohen

HARRISBURG, PENSILVÂNIA (Reuters) – Após a tentativa de Donald Trump de reverter sua derrota nas eleições de 2020, foi criado um grupo de defesa para enfrentar os advogados que ajudaram em seu esforço fracassado, apresentando-lhes mais de 80 queixas éticas.

Com Trump novamente como candidato republicano à presidência dos EUA, seus aliados reagiram contra esse grupo, chamado 65 Project.

Uma organização sem fins lucrativos pró-Trump, conhecida como America First Legal, acusou o Projeto 65 de se envolver em uma tentativa de intimidação de advogados conservadores por parte da esquerda, registrando uma queixa na Ordem dos Advogados no início desta semana contra o principal advogado do Projeto 65, Michael Teter.

A queixa de 28 de outubro dizia que Teter estava visando advogados “com base apenas na representação de um cliente desfavorecido”.

Teter disse que a ação da America First Legal mostra “o medo entre aqueles que gostariam de usar os tribunais para subverter a democracia”.

Um representante do órgão que avalia as alegações de má conduta de advogados em Utah, onde Teter é licenciado, não quis comentar a queixa contra Teter.

O duelo de alegações de má conduta ressalta o papel fundamental que os advogados estão desempenhando mais uma vez à medida que outra eleição acirrada se aproxima.

Alguns dos advogados envolvidos na candidatura malsucedida de Trump em 2020 para permanecer no poder, que se baseou em falsas alegações de fraude generalizada, perderam suas licenças ou foram indiciados.

Trump disse que não poderia perder desta vez, a menos que os democratas trapaceiem.

Isso aumenta a possibilidade de ele contestar os resultados se a vice-presidente Kamala Harris for declarada vencedora após a eleição de 5 de novembro.

O Projeto 65, cujo nome se deve ao número de ações judiciais malsucedidas que, segundo ele, foram movidas para contestar a vitória do presidente democrata Joe Biden, diz que sua missão é impedir que advogados apresentem falsas alegações eleitorais.

Em setembro, o grupo se comprometeu a gastar pelo menos 100.000 dólares em anúncios em revistas jurídicas nos estados em conflito, alertando os advogados para que não corressem o risco de perder sua licença por ajudar Trump.

A America First Legal, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2021 pelo ex-assessor de Trump na Casa Branca, Stephen Miller, criticou duramente os anúncios em seu site ao anunciar sua queixa contra Teter.

O grupo tem se concentrado cada vez mais nas eleições deste ano, depois de anteriormente ter movido ações que desafiavam as políticas de diversidade e migração.

“Buscar a destruição pessoal e a ruína financeira de outro advogado — simplesmente por causa do cliente que ele representou ou da causa que ele abraçou — vai contra… a letra e o espírito da lei que rege as atividades dos advogados”, disse o diretor executivo da America First Legal, Gene Hamilton, em um comunicado anunciando a queixa contra Teter.

Um porta-voz do grupo não respondeu às solicitações da Reuters para fazer mais comentários.

Entre as atividades eleitorais da America First Legal este ano, está a apresentação de uma ação judicial em agosto, buscando forçar os condados do Estado do Arizona a investigar cerca de 44.000 eleitores — cerca de 1% do total do Estado — que foram autorizados a se registrar sem fornecer prova de cidadania.

Em 11 de outubro, um juiz se recusou a decidir a favor do America First Legal antes da eleição, e o grupo está recorrendo.