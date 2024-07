Antes irredutível, Biden agora “analisa a alma” sobre desistir de corrida presidencial

Por Jeff Mason e Steve Holland e Nandita Bose

REHOBOTH BEACH, Delaware/WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está levando a sério os pedidos para que desista da candidatura presidencial pelo Partido Democrata, e várias autoridades da legenda creem que a saída é questão de tempo, disseram fontes próximas ao assunto.

“A sua análise na alma está realmente acontecendo. Sei disso como um fato”, afirmou uma das fontes, que pediu para não ser identificada. “Ele está pensando muito seriamente sobre isso.”

Biden, que tem 81 anos, está sofrendo uma crescente pressão de aliados de seu partido para ceder sua posição como cabeça de chapa após uma performance ruim em um debate contra o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, ter aumentado os temores sobre a sua idade e sua capacidade de vencer em novembro.

O presidente vinha se mostrando irredutível quanto a tais pedidos, argumentando que tinha milhões de votos nas primárias dos últimos meses, e que ele era a escolha dos eleitores democratas. Na quarta-feira, o mandatário disse estar totalmente na corrida presidencial de 2024.

Outra fonte, um assessor parlamentar do partido, afirmou que a permanência de Biden na corrida está enfraquecida pelo fato de alguns parlamentares — incluindo o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer — terem pedido repetidamente que ele desista da disputa.

“Parece que é uma questão de quando, não de se”, afirmou.

O senador democrata Chris Coons, de Delaware, um aliado próximo de Biden, afirmou à CNN nesta quinta-feira que Biden ficará “descansando e refletindo” neste fim de semana, enquanto se recupera de Covid-19.

Coons afirmou que o presidente tem pedido informações de pesquisas e que leva a sério as opiniões daqueles em que confia e que admira. O senador disse crer que o atual presidente é o melhor candidato para concorrer em 2024.

Biden se recupera em sua casa em Rehoboth Beach, no Estado de Delaware. Ele não teve aparições públicas na quinta-feira, depois de finalizar uma viagem ao Estado-chave de Nevada na quarta.

A campanha de Biden está se concentrando em três dos sete Estados-chave após o debate, um caminho estreito para obter a vitória, mas rejeitou a informação de que o presidente está perto de desistir da corrida.

“Ele não está avaliando nada. O presidente já tomou a sua decisão”, afirmou o vice-gerente de campanha, Quentin Fulks, em Milwaukee, onde a convenção republicana está acontecendo. “Joe Biden disse que vai concorrer a presidente dos Estados Unidos. Nossa campanha segue adiante.”

Outra fonte, um integrante da campanha de Biden, disse o oposto: “Acabou. É questão de tempo”.

O senador democrata John Hickenlooper, do Colorado, disse acreditar que Biden está ponderando para tomar uma decisão sobre a sua permanência na corrida presidencial e que optará pelo que é bom para o país.

“Joe Biden sempre colocou o país em primeiro lugar. Ele fez o que é melhor para a América… Acho que vai continuar a fazê-lo”, disse Hickenlooper à Reuters na quarta-feira, acrescentando que há indícios de que seria melhor para os EUA se ele se afastasse.

Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, apoia o pedido do parlamentar Adam Schiff de que Biden deveria desistir, afirmou uma fonte da Casa Branca com conhecimento direto do assunto. Uma fonte próxima a Pelosi, contudo, afirmou que Schiff não conversou com ela antes de tornar públicas suas opiniões sobre o tema.

Pelosi é um dos membros mais influentes do Partido Democrata.

