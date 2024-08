Ao menos duas pessoas morrem em queda de teto de igreja em Recife

(Reuters) -Pelo menos duas pessoas morreram quando o teto de uma igreja desabou em Recife, disseram o prefeito da cidade, João Campos (PSB), e a vice-governadora do Estado, Priscila Krause (Cidadania).

“Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento”, escreveu Campos em publicação na rede social X.

Krause, por sua vez, disse a jornalistas no local que as duas pessoas mortas eram homens. Ela disse ainda que o Corpo de Bombeiros acredita que não existam mais vítimas nos escombros, após as primeiras ações de resgate, mas essa informação ainda tem de ser confirmadas por buscas mais minuciosas no local.

A vice-governadora, que foi ao local pois a governadora Raquel Lyra (PSDB) está em viagem ao interior do Estado, disse que no momento do desabamento eram distribuídas cestas básicas na igreja.

Segundo ela, não é possível precisar o número de feridos, já que muitas pessoas foram imediatamente socorridas por pessoas que estavam do lado de fora da igreja, mas afirmou que 17 pessoas com ferimentos foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras duas para um hospital da região.

Imagens aéreas na TV mostraram os destroços do teto com placas fotovoltáicas para produção de energia solar. Não foi possível identificar pelas imagens se o teto da igreja caiu até o chão.

Em uma publicação no perfil da igreja no Instagram, publicada há sete dias, a paróquia agradecia as doações que permitiram a instalação das placas e informava que a colocação dos equipamentos tinha sido concluída.

(Por Eduardo Simões, em São PauloEdição de Alexandre Caverni)