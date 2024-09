Após qualidade da água melhorar, cientistas descobrem que tartarugas marinhas da Baía de Guanabara estão mais saudáveis

3 minutos

Por Renato Spyrro

RIO DE JANEIRO (Reuters) – As tartarugas marinhas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, estão ficando mais saudáveis após lutarem durante anos contra uma doença tumoral que dificulta seus movimentos, visão e alimentação e, por fim, as leva à morte.

Os cientistas disseram que esse resultado aconteceu após as autoridades fazerem um esforço para limpar a água do porto natural que molda a identidade da região.

Pesquisas associaram a fibropapilomatose, um tumor benigno em tartarugas marinhas, a um vírus e a fatores ambientais.

Kassia Coelho, professora de anatomia patológica veterinária da Universidade Federal Fluminense, disse que as amostras coletadas dos animais e da água apontam para um ambiente muito mais saudável.

“É analisar a saúde por meio da coleta de sangue e da coleta dos tumores que essas tartarugas têm, e fazer a biometria dos animais também, vê o crescimento deles ao longo dos anos a monitorar fazer o monitoramento desses animais de um ano para o outro”, disse.

“A gente recaptura muito, muitas dessas tartarugas são recapturadas e a gente pode avaliar se cresceram, se estão mais pesadas, se emagreceram, que têm mais tumores e têm menos tumores.”

Cercada por uma densa população urbana, a Baía de Guanabara já foi um berçário para a vida marinha, mas ao longo dos anos tem sofrido com o despejo de esgoto e outros tipos de lixo.

Em 2022, os cientistas descobriram que três quartos das tartarugas marinhas do local eram portadoras de tumores.

Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, Gustavo Baila, oceanógrafo e professor da Universidade Federal do Rio Grande, disse que as tartarugas marinhas estão mais saudáveis desde 2023.

“As tartarugas são espécies marinhas muito importantes para a conservação marinha, disse. “A gente observou uma alta incidência de tartarugas marinhas com tumores, com deformidades que acabam sendo muito graves para o desenvolvimento dos animais.”

O Brasil abriga cinco das sete espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo. No entanto, seu habitat natural é às vezes severamente afetado pelo homem. Os conservacionistas cobraram medidas mais rigorosas para proteger esses animais.

Alexandre Bianchini, vice-presidente da empresa brasileira de tratamento de água e esgoto Aegea, disse que cerca de 2 bilhões de reais foram investidos na limpeza da água na área. “A natureza responde”, disse.