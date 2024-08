Após reportagens, presidente do STF defende ações de Moraes em inquéritos

(Reuters) – O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, defendeu nesta quarta-feira o ministro do STF Alexandre de Moraes, afirmando que a ideia de que iniciativas do ministro foram tomadas à margem da lei é completamente equivocada.

Barroso afirmou que a divulgação de informações pela imprensa não é um problema, mas ressaltou que as interpretações erradas precisam ser desfeitas.

Segundo reportagens do jornal Folha de S.Paulo, o gabinete de Moraes no STF teria usado mensagens de forma não oficial para pedir a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no STF.

Em nota na noite de terça-feira, o gabinete de ministro afirmou que “todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República”.