Apesar da queda acentuada, inflação continua sendo um ponto sensível para Kamala

4 minutos

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) – Por mais ou menos seis meses em 2021, enquanto as vacinas abriam caminho para uma reabertura econômica da pandemia da Covid-19 e novas ondas de auxílios federais fluíam para as contas bancárias das famílias, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colheu os benefícios com um índice de aprovação acima de 50%.

Desde então, ele tem se mantido em torno de 40%, com o impacto devastador da inflação subsequentemente alta ainda citado pelos eleitores como uma questão importante, embora o ritmo dos aumentos de preços tenha diminuído, os salários e a economia continuem a crescer e a taxa de desemprego permaneça baixa.

Por melhor que a economia possa parecer de acordo com a maioria dos principais indicadores, a inflação, que atingiu o pico de 9% há mais de dois anos, tem sido um assunto difícil para a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris superar. E ainda deu ao ex-presidente e candidato republicano Donald Trump uma arma que continua eficaz às vésperas da eleição, mesmo com a inflação tendo diminuído para 2,4%.

“A inflação não deixou de ser um problema”, disse Justin McCarthy, porta-voz da Gallup, a gigante das pesquisas de opinião pública que realiza levantamentos mensais que incluem uma pergunta aberta, sem listas ou solicitações, sobre o que os entrevistados consideram ser o problema “mais importante” que enfrentam.

Os que citam a inflação como a questão mais séria caíram de máximas de cerca de 20% durante o pico da inflação em 2022 para cerca de 15% nas pesquisas recentes, mas isso continua sendo o dobro do padrão histórico e faz parte de uma preocupação mais ampla com a economia citada por mais de 40% dos entrevistados.

Essa é uma área em que Trump continua a manter uma vantagem nas pesquisas, apesar das promessas de Kamala de abordar questões como os altos custos de moradia ou a “aumento abusivo de preços”, que ela cita como causa dos altos preços nos supermercados.

Em uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos, 68% dos entrevistados em sete Estados decisivos disseram que o custo de vida estava “no caminho errado” e 61% afirmaram o mesmo sobre a economia. Metade disse que Trump tinha “um plano, uma política ou uma abordagem melhor” para administrar a economia, em comparação com 37% para Harris, enquanto que, em relação à inflação, Trump venceu por 47% a 34%.

A votação presencial termina na terça-feira, com as pesquisas mostrando uma disputa acirrada entre Kamala e Trump a nível nacional e nos Estados determinantes para o resultado.

O governo Biden e, posteriormente, a campanha de Kamala, reconheceram desde o início o problema que a inflação representava.

Biden batizou uma das principais leis de seu governo de “Lei de Redução da Inflação”, embora grande parte dela tenha se concentrado em subsídios para veículos elétricos e energia limpa. Como o aumento dos preços dos aluguéis e das moradias surgiu como um problema particularmente grave, eles lançaram propostas que incluíam a limitação dos aumentos de aluguéis, incentivos fiscais para a construção de moradias acessíveis e ajuda para o pagamento da entrada a compradores de casas pela primeira vez.

O que eles não divulgaram tanto foi o quanto esse problema seria duradouro para as famílias que o viviam.

As atitudes melhoraram um pouco quando a inflação começou a diminuir no ano passado, mas a mudança só foi até certo ponto.