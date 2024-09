Apple apresenta iPhone 16 com software de IA

reuters_tickers

5 minutos

Por Max A. Cherney e Kenrick Cai

CUPERTINO, Estados Unidos (Reuters) – A Apple revelou nesta segunda-feira seu iPhone 16 com inteligência artificial, exibindo o tão esperado dispositivo, com preços a partir de 799 dólares.

“A próxima geração do iPhone foi projetada pela Apple Intelligence desde o início. Ela marca o início de uma nova era emocionante”, disse o presidente-executivo da companhia, Tim Cook, no lançamento do produto.

A Apple e empresas de tecnologia ao redor do mundo estão correndo para adicionar IA aos produtos, e espera-se que os telefones sejam um dos campos de batalha mais importantes. A empresa sediada em Cupertino, Califórnia, também está apostando que o recurso de IA levará os consumidores a atualizarem seus dispositivos em meio a uma desaceleração nas vendas do iPhone.

O Apple Intelligence, software de IA da empresa, será usado para melhorar sua assistente pessoal, Siri, além de aprimorar recursos como compreensão e identificação de objetos capturados pela câmera do telefone.

“A Apple Intelligence marca o início de uma nova era para a Siri e a torna mais natural, mais contextualmente relevante e mais pessoal para você”, disse o chefe de engenharia de software da Apple, Craig Federighi.

Uma versão de teste do Apple Intelligence estará disponível na versão em inglês dos Estados Unidos no mês que vem. Ela estará disponível para outras versões de inglês localizadas em dezembro, com versões em idiomas como chinês, francês, japonês e espanhol no ano que vem.

O iPhone 16 usará o novo chip A18 e terá a parte posterior de alumínio, bem como um novo botão personalizável que pode ser usado para controles de câmera. O preço do iPhone 16 partirá de 799 dólares e o iPhone 16 Plus de 899 dólares.

A Apple também revelou o iPhone 16 Pro e o 16 Pro Max, modelos de titânio com um chip mais rápido, o A18 Pro, e mais capacidade de IA, como oferecer sugestões sobre como configurar uma sessão de fotos de forma mais eficaz e recursos de edição de áudio voltados para produção de vídeo de nível profissional. O preço do iPhone 16 Pro partirá de 999 e o 16 Pro Max de 1.199 dólares.

Os novos chips do iPhone da Apple usam a versão mais recente do ARM, arquitetura que inclui recursos específicos para acelerar aplicações de IA.

“Os usuários atuais do iPhone que têm seus dispositivos há 3 a 4 anos certamente ficarão tentados a fazer um upgrade, mesmo que algumas coisas sejam lançadas mais tarde, pois isso deixará seus dispositivos preparados para IA no futuro”, disse a analista da International Data Corp, Nabila Popal.

“Embora seja uma ótima lista de atualizações, é uma jogada de longo prazo e terá um grande impacto a partir do ano que vem, quando o suporte ao idioma for estendido e mais casos de uso forem lançados”, acrescentou Popal.

RELÓGIOS E AIRPODS

A Apple também revelou novos Watches e AirPods com recursos focados em saúde, bem como melhorias no design de hardware. A Apple destacou a capacidade do Watch de descobrir condições de saúde de longo prazo, como apneia do sono, bem como detectar e responder a emergências, como uma queda.

Ao atualizar os AirPods, a Apple lançou recursos de aparelhos auditivos que foram submetidos à revisão regulatória dos EUA.

Fãs da Apple em todo o mundo estavam esperando para ver os novos telefones com IA. Os iPhones foram responsáveis por mais da metade das vendas de 383 bilhões de dólares da Apple no ano passado.

“Embora a maioria dos recursos comece nos EUA, eles também ajudarão a Apple a permanecer competitiva contra concorrentes de rápido crescimento na China”, disse o analista da DA Davidson Gil Luria. “Embora os telefones Android possam ter alguns desses recursos, a Apple os empacotou bem e poderá comercializá-los muito mais amplamente.”

A Apple Intelligence precisa ser aprovada por Pequim para ser lançada na China. Em julho, a OpenAI bloqueou o acesso ao ChatGPT na China, e a Apple não anunciou um parceiro de IA para a China.

A linha do iPhone 16 é a primeira dos smartphones da Apple projetados com base nesses recursos de IA, embora eles também devam estar disponíveis no iPhone 15 Pro e Pro Max, as versões topo de linha dos dispositivos da geração anterior.

(Reportagem de Max Cherney em Cupertin e Kenrick Cai em San Francisco; reportagem adicional de Yuvraj Malik, Arsheeya Bajwa, Aatrayee Chatterjee, L Unnamalai e Zaheer Kachwala em Bengaluru)