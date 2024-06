Apple e Meta discutem parceria de IA, diz WSJ

(Reuters) – A Meta Platforms, controladora do Facebook, discutiu a integração de seu modelo de IA generativa ao sistema de IA para iPhones anunciado recentemente pela Apple, informou o Wall Street Journal neste domingo.

A mudança ocorre em um momento em que a Apple planeja agregar tecnologia de outras empresas de IA em seus dispositivos em meio a relatos de que avalia possível parceria com o parceiro de pesquisa de longa data da Alphabet Google.

A fabricante do iPhone também deve discutir parcerias com outras empresas de IA em diferentes regiões, como a China, onde o chatbot OpenAI ChatGPT, apoiado pela Microsoft, é proibido.

A startup de IA Anthropic está em discussões com a Apple para levar sua IA generativa para a Apple Intelligence, informou o jornal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A Meta e a Anthropic preferiram não comentar, enquanto a Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

As discussões não foram finalizadas e podem fracassar, informou o WSJ, acrescentando que os acordos com a Apple ajudariam as empresas de IA a obter uma distribuição mais ampla de seus produtos.

O volume do potencial ganho financeiro não está claro, mas as conversas envolveram empresas de IA que vendem assinaturas premium para seus serviços por meio da Apple Intelligence, disse a reportagem.

A startup de busca de IA Perplexity também esteve em discussões com a Apple sobre trazer sua tecnologia de IA generativa para a Apple Intelligence, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto .

A Apple anunciou a tão esperada estratégia de IA neste mês, dizendo que integraria a nova tecnologia Apple Intelligence em seu conjunto de aplicativos, incluindo o Siri, e levaria o ChatGPT para seus dispositivos, enquanto sinalizou que planeja se diferenciar dos rivais Microsoft e Google, colocando a privacidade “no centro” de seus recursos.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)