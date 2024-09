Apple lança seu primeiro iPhone com IA generativa integrada

afp_tickers

2 minutos

A Apple anunciou nesta segunda-feira (9) o lançamento de um novo iPhone equipado com inteligência artificial (IA) generativa, em uma tentativa de impulsionar suas vendas e se manter atualizada na corrida tecnológica.

São os “primeiros iPhones projetados desde o início para o Apple Intelligence” (nome do sistema de IA da empresa), declarou Tim Cook, diretor-executivo da gigante da tecnologia, em um vídeo transmitido na sede da companhia em Cupertino, Califórnia, e online.

A Apple aposta alto no iPhone 16 e espera conquistar seus clientes com modelos com IA generativa integrada.

O iPhone – cujas vendas somaram US$ 39 bilhões (R$ 218 bilhões) no último trimestre – representa 60% da receita da empresa e continua sendo a porta de entrada para seus serviços, como a App Store e a Apple TV, que estão se tornando cada vez mais importantes para a companhia fundada pelo falecido Steve Jobs.

A Apple enfrenta o desafio de lidar com clientes que tendem a manter seus modelos de iPhone por períodos cada vez mais longos.

“Este lançamento do iPhone 16 é totalmente focado no Apple Intelligence” e na revolução da IA, resumiu o analista Dan Ives, da Wedbush, em uma nota aos investidores.

O “Apple Intelligence” é um novo conjunto de recursos de software para todos os dispositivos da marca, anunciado em junho junto com uma parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Inicialmente, isso inclui edição de imagens com IA, tradução e pequenos toques criativos para mensagens, mas não avanços mais ambiciosos como os prometidos por outros atores do setor, como a OpenAI ou o Google.

Ives espera que os desenvolvedores de software criem aplicativos e serviços aprimorados com recursos de IA, o que impulsionaria as vendas do iPhone.

gc/bgs/mr/nn/ic/aa