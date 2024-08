Aprovação de governo Lula é de 35%, diz Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) – A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 35%, mostrou pesquisa Datafolha publicada neste sábado pelo jornal Folha de S.Paulo, apontando uma variação dentro da margem de erro na comparação com a pesquisa anterior do instituto.

De acordo com o Datafolha, o percentual dos que avaliam a gestão Lula como ótima ou boa oscilou um ponto percentual para baixo em comparação com levantamento realizado em junho, quando 36% dos entrevistados tinham uma avaliação positiva do governo.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os que têm uma avaliação negativa da administração Lula, ou seja, a soma daqueles que a veem como ruim ou péssima, somam agora 33%, ante 31% na pesquisa anterior. Os que avaliam o governo como regular são 30% agora, contra 31% na pesquisa anterior.

O Datafolha ouviu 2.040 pessoas entre os dias 29 e 31 de julho.