Aprovação e reprovação do governo Lula empatam, diz Datafolha

1 minuto

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – As taxas de aprovação e de reprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegaram a patamares de empate técnico em março, apontou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, seguindo a linha de sondagens mais recentes que captaram movimentos de piora na avaliação da gestão petista.

Segundo o instituto, 35% dos entrevistados aprovam o governo Lula, enquanto em dezembro, o grupo correspondia por 38%, indicando uma oscilação negativa dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A reprovação ao governo passou a 33% em março, ante 30% em dezembro, variação também dentro da margem.

Os que avaliaram o governo como regular somam 30%, mesmo patamar verificado em dezembro.