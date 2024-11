Argentina determina prisão de 61 brasileiros envolvidos em ataque aos Três Poderes

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina ordenou a prisão de 61 cidadãos brasileiros procurados em seu país de origem por participação na invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília em 2023, realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse uma fonte argentina neste sábado.

Até o momento, duas pessoas que enfrentam penas de prisão no Brasil foram detidas, informou à Reuters uma fonte judicial da Argentina, sob condição de anonimato.

A Argentina recebeu um pedido de extradição das autoridades judiciais brasileiras no mês passado.

No incidente de 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alguns dos manifestantes fugiram para a Argentina, esperando encontrar refúgio sob o governo do presidente argentino, Javier Milei.

Autoridades da Polícia Federal no Brasil disseram em junho que acreditavam que entre 50 e 100 apoiadores de Bolsonaro acusados de vandalismo e insurreição entraram na Argentina para evitar consequências legais. Muitos deles eram condenados pelo STF, com sentenças duras.

O ex-vice-presidente de Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão, disse na época que as pessoas que fugiram para a Argentina acreditavam que não teriam um julgamento justo no Brasil.

O ataque em Brasília se assemelha ao ocorrido em 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio dos Estados Unidos, realizado por apoiadores do então presidente Donald Trump, agora eleito para um segundo mandato.

As autoridades brasileiras prenderam cerca de 3.000 pessoas após os distúrbios, e cerca de metade ainda está na prisão.

A violência política voltou a aumentar na semana passada após uma tentativa de atentado com bomba no STF, relembrando a depredação do prédio por apoiadores de Bolsonaro no ano passado.

O incidente endureceu o consenso no Congresso contra uma proposta de anistia aos participantes nos ataques de 2023.

(Reportagem de Nicolás Misculin; reportagem adicional de Anthony Boadle)