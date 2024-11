Assessores receavam em deixar “Trump ser Trump”, mas ele venceu mesmo assim

6 minutos

Por Alexandra Ulmer e Gram Slattery

(Reuters) – Nas semanas seguintes à rápida ascensão da vice-presidente Kamala Harris ao topo da chapa democrata à Presidência dos Estados Unidos, os aliados e conselheiros de Donald Trump pediram que ele mantivesse a mensagem.

As pesquisas mostraram que os norte-americanos confiavam mais no ex-presidente republicano em relação à economia e à imigração do que em Kamala. Tudo o que ele precisava fazer, argumentaram, era se ater a essas questões.

Ele não seguiu esses conselhos.

Nos últimos meses da campanha presidencial, Trump fez as coisas do seu jeito: divergindo das declarações escritas, recorrendo a ataques pessoais, proferindo retórica anti-imigração, ameaçando retaliar os rivais e ignorando os conselhos dos aliados para manter o foco nas questões-chave.

Como Trump assegurou a eleição presidencial, ganhando 279 votos no Colégio Eleitoral contra 223 de Kamala na manhã desta quarta-feira, o resultado não foi apenas uma vitória para ele, foi também um triunfo para a política caótica e de terra arrasada do trumpismo.

Houve menos vazamentos, menos brigas internas e uma estratégia mais deliberada, aperfeiçoada por profissionais experientes, dessa vez do que nas duas campanhas anteriores de Trump, com certeza. No entanto, sua terceira candidatura à Casa Branca acabou sendo impulsionada pelo próprio candidato. Nas últimas semanas, isso incluiu discursos sinuosos e apocalípticos, ataques raciais a Kamala e uma linguagem de homem forte em desacordo com as instituições políticas dos Estados Unidos.

A Reuters conversou com mais de 20 aliados de Trump, conselheiros, doadores e agentes republicanos para obter um relato detalhado de como Trump conseguiu realizar um retorno impressionante, tornando-se o primeiro ex-presidente em mais de um século a conquistar um segundo mandato depois de deixar a Casa Branca.

As entrevistas revelam como ele forjou alianças importantes, inclusive com o bilionário da tecnologia Elon Musk, que gastou pelo menos 119 milhões de dólares em campanha para Trump nos sete Estados cruciais para a eleição.

Ele também resistiu aos apelos para demitir funcionários graduados da campanha, optando por manter uma equipe que evitou o caos interno das candidaturas anteriores de Trump. E ele manteve o foco na imigração, em vez do aborto, onde os democratas têm uma vantagem com os eleitores.

Scott Bessent, um doador e consultor econômico de Trump, lembrou-se de ter se reunido com os redatores de discursos de Trump em agosto para oferecer ideias para o que a campanha estava anunciando como um grande discurso econômico na Carolina do Norte, que era um dos Estados decisivos na disputa. Porém, quando Trump subiu ao palco, ele basicamente rasgou o roteiro, deixando de lado alguns pontos de discussão econômica e se aprofundando na fronteira e no crime — e atacando Kamala em termos pessoais.

Bessent disse à Reuters que inicialmente foi pego de surpresa pelo discurso de Trump. Mas a plateia parecia estar adorando. Depois de ouvir críticas elogiosas de trabalhadores mais tarde naquele dia, Bessent disse que percebeu o poder dos instintos políticos de Trump.

“Tenho que fazer do meu jeito”, disse Trump aos repórteres um dia depois do evento na Carolina do Norte, rejeitando sugestões para alterar sua abordagem.

As questões fora do controle de Trump lhe deram vantagens internas. A temporada de campanha reduzida de Kamala reduziu o tempo que ela tinha para apresentar suas propostas aos eleitores e lançar anúncios de ataque contra Trump. O fato de Musk ser proprietário do Twitter — agora chamado de X — ofereceu uma plataforma poderosa para que a desinformação se tornasse viral, incluindo falsidades sobre crimes de imigrantes que repercutiram em muitos eleitores.

E, o que é crucial, Trump conseguiu capitalizar o mau humor econômico dos eleitores, que os levou a buscar uma mudança na liderança.

Preços teimosamente altos pesaram sobre os eleitores, uma questão que Trump conseguiu com sucesso colar nos democratas. A taxa de inflação caiu drasticamente este ano, mas a flexibilização chegou tarde demais para Kamala. Os preços durante os primeiros 35 meses do governo do presidente democrata Joe Biden aumentaram 17,6%, quase o triplo dos 6,2% durante os primeiros 35 meses do governo de Trump entre 2017 e 2021, de acordo com o Bureau of Labor Statistics.

“O principal fator na vitória de Trump é que muitas pessoas se lembram da economia pré-pandêmica de Trump como melhor para elas do que a economia de Biden-Harris”, disse o pesquisador republicano Whit Ayres.

A maioria dos eleitores disse confiar mais em Trump para lidar com a economia, com 51% dizendo que sim, em comparação com 47% para Kamala, de acordo com os resultados preliminares de uma pesquisa de boca de urna nacional realizada pelo provedor de dados Edison Research. E os eleitores que identificaram a economia como sua principal preocupação votaram esmagadoramente em Trump em vez de Kamala – 79% a 20%.

A retórica linha-dura de Trump sobre imigração e outras questões, que muitos norte-americanos consideram inquietantes, energizou alguns de seus apoiadores em um nível visceral. Esses norte-americanos, especialmente os eleitores brancos da classe trabalhadora de cidades com dificuldades econômicas, mais uma vez viram Trump como uma figura contrária ao sistema que entendia suas queixas.

“A América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes”, disse Trump nesta quarta-feira para uma multidão de apoiadores no Centro de Convenções do Condado de Palm Beach.

As campanhas de Kamala e de Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

(Reportagem adicional de Rachael Levy)