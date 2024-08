Ata do Fed mostra autoridades muito inclinadas a cortar juros em setembro

Por Michael S. Derby e Dan Burns

WASHINGTON (Reuters) – As autoridades do Federal Reserve no mês passado estavam fortemente inclinadas a um corte na taxa de juros em sua reunião de política monetária de setembro e várias delas estariam até mesmo dispostas a reduzir os custos de empréstimos imediatamente, de acordo com a ata da reunião de 30 e 31 de julho.

Autoridades do banco central dos Estados Unidos deixaram a taxa básica de juros inalterada na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto no mês passado, mas abriram a porta para um corte na reunião de 17 e 18 de setembro.

Há algum tempo, os mercados financeiros esperam que a reunião de setembro dê início às reduções na taxa básica, que atualmente está definida na faixa de 5,25% a 5,50%. A expectativa é de uma flexibilização de até 1 ponto percentual até o final deste ano.

Na reunião de julho, “a grande maioria” dos formuladores de política monetária “destacou que, se os dados continuassem a vir de acordo com o esperado, provavelmente seria apropriado flexibilizar a política monetária na próxima reunião”, disse a ata, divulgada nesta quarta-feira.

Eles também ressaltaram que “muitas” autoridades do Fed consideram a postura dos juros restritiva e “alguns participantes” argumentaram que, em meio a um arrefecimento contínuo das pressões inflacionárias, nenhuma mudança na taxa básica significaria que a política monetária aumentará o peso sobre a atividade econômica.

A ata diz que, embora todas as autoridades do Fed estivessem de acordo com a manutenção dos custos dos empréstimos em julho, “vários” formuladores de política monetária disseram que o progresso na redução da inflação em meio a um aumento no desemprego “forneceu um argumento plausível para a redução da meta de 25 pontos-base nesta reunião ou que eles poderiam ter apoiado essa decisão”.

A ata também mostrou que um grupo cada vez menor de formuladores de política monetária teme que um afrouxamento prematuro da política monetária possa provocar a retomada da inflação.

A justificativa para o corte das taxas se baseia na desaceleração da inflação em direção à meta de 2% do banco central e no aumento da ansiedade sobre a situação do mercado de trabalho, na esteira dos dados recentes que mostram um aumento na taxa de desemprego.

A velocidade do salto na taxa de desemprego, que chegou a 3,4% no início do ano passado e, desde então, subiu para 4,3% no mês passado, aumentou a urgência do debate sobre cortes nos juros e levou alguns analistas a dizer que uma redução de 0,50 ponto percentual nos custos de empréstimos deve ser considerada no próximo mês.

A ata destacou que autoridades veem o mercado de trabalho como tendo retornado em grande parte ao ponto em que estava antes do início da pandemia de Covid-19 e descreveram o mercado de trabalho como “forte, mas não superaquecido”.

As preocupações do Fed com relação ao mercado de trabalho podem ser exacerbadas pela estimativa do Departamento do Trabalho, na quarta-feira, de que houve 818.000 empregos a menos na folha de pagamento em março do que o informado anteriormente. A mudança fazia parte do processo anual de revisão do índice de referência.

A ata observou que a “maioria” das autoridades do Fed considera que os riscos para o mercado de trabalho haviam aumentado, enquanto os riscos para o mandato de inflação haviam sido reduzidos.

O nível atual de desemprego já é mais alto do que o nível de 4% previsto pelas autoridades do Fed para este ano em suas projeções econômicas atualizadas em junho, e do que os 4,2% projetados pelos formuladores de política monetária para o final do próximo ano.