Ata reafirma coesão do Copom e diretoria não quer dar indicação futura, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) – A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira é uma reafirmação da coesão de visões na diretoria do Banco Central, disse o diretor de Política Monetária da autarquia, Gabriel Galípolo.

Em videoconferência promovida pela Warren, Galípolo afirmou que a comunicação do BC usou a palavra “interrupção” do ciclo de cortes de juros, mas que a diretoria não quer fazer qualquer sinalização ou indicação futura para sua atuação à frente, deixando em aberto para “ver como as coisas vão se desdobrar”.

Ele frisou, ainda, que a ata e o comunicado do Copom representam “plenamente” suas próprias avaliações.