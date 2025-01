Ataque a faca deixa cinco feridos em Tel Aviv

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, nesta terça-feira (21) em um ataque a faca em Tel Aviv, cujo autor foi morto, informaram as autoridades.

O ataque ocorreu por volta das 21h10 (16h10 em Brasília) em um bairro conhecido pela vida noturna em Tel Aviv, segundo comunicado da polícia.

“Segundo a investigação inicial, um terrorista sacou uma faca e começou a esfaquear pessoas na rua Nahalat Binyamin, ferindo quatro civis”, antes de ferir levemente outra pessoa em uma rua vizinha, acrescenta o texto.

A polícia declarou que o agressor, um estrangeiro de 28 anos, foi abatido “por agentes de segurança armados”, sem especificar a nacionalidade.

Um jornalista da AFP viu o corpo de um homem sem vida na rua Nahalat Binyamin, localizada em uma área conhecida por seus restaurantes e sua vida noturna.

O hospital Ichilov de Tel Aviv informou em um comunicado que três feridos por arma branca foram admitidos no centro.

“Um deles está em estado grave com uma ferida de faca no pescoço e foi levado para a sala de operações, enquanto outros dois estão levemente feridos e se encontram no setor de emergência”, informou.

Por sua vez, o ministro do Interior, Moshe Arbel, declarou em um comunicado que o agressor havia despertado suspeitas dos funcionários de imigração ao chegar no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, mas que o Shin Bet (Serviço de Segurança Interna) permitiu sua entrada em Israel após interrogá-lo.

Arbel pediu ao chefe do Shin Bet, Ronen Bar, para “investigar este grave incidente e aprender com ele o mais rápido possível”.

O Shin Bet garantiu que “o caso será objeto de uma investigação”.

Este é o segundo ataque com arma branca em Tel Aviv em quatro dias, após outro agressor ter ferido gravemente uma pessoa no sábado e depois ser abatido por um civil armado.

